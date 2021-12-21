Вашингтон, 21 декабря, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Просьбы о предоставлении плавучих военных госпиталей для борьбы с коронавирусом из-за распространения штамма «Омикрон» в США пока не поступали от властей американских штатов. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 20 декабря, отвечая на соответсвующий вопрос в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

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Вместе с тем представитель ведомства отметил, что губернаторы нескольких регионов попросили у минобороны прислать небольшое количество бойцов Национальной гвардии, которые могут оказывать помощь персоналу медицинских учреждений, занимающихся лечением COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2020 года судно-госпиталь Comfort, принадлежащее военно-морским силам США, направили в город Нью-Йорк для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией. 21 апреля 2020 года корабль отправится обратно базу Норфолк, где находится место его дислокации.