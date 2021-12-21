Сеул, , 08:53 — REGNUM Северокорейские военные проводят зимние учения, а вооружённые силы Южной Кореи и США внимательно наблюдают за их действиями. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представителя Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи Ким Чжун Нака.

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«Мы внимательно следим за соответствующей деятельностью, — отметили в Объединённом комитете.

Ким Чжун Нак акцентировал внимание на том, что разведывательные органы Южной Кореи и США находятся в тесном сотрудничестве, а также добавил, что признаков повышенной активности северокорейских войск и провокационных действий не обнаружено.

Отмечается, что традиционно вооружённые силы Северной Кореи проводят зимние учения с артиллерийскими стрельбами с декабря по март.