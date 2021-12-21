Сеул, 21 декабря, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Северокорейские военные проводят зимние учения, а вооружённые силы Южной Кореи и США внимательно наблюдают за их действиями. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представителя Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи Ким Чжун Нака.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«Мы внимательно следим за соответствующей деятельностью, — отметили в Объединённом комитете.

Ким Чжун Нак акцентировал внимание на том, что разведывательные органы Южной Кореи и США находятся в тесном сотрудничестве, а также добавил, что признаков повышенной активности северокорейских войск и провокационных действий не обнаружено.

Отмечается, что традиционно вооружённые силы Северной Кореи проводят зимние учения с артиллерийскими стрельбами с декабря по март.