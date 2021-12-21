Владивосток, 21 декабря, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В Восточном военном округе (ВВО) мероприятия осеннего призыва граждан на военную службу досрочно завершили работники военных комиссариатов и специалисты медицинских комиссий шести регионов — Приморского и Камчатского краёв, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областей, Чукотского автономного округа. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Осенний призыв

По информации военного ведомства, Амурская область, Бурятия, Якутия, Забайкальский и Хабаровский края завершат плановые мероприятия осеннего призыва «в ближайшее время».

пресс-служба ВВО «Всего до 31 декабря 2021 года в войска будет отправлено свыше 7500 жителей регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири».

Отмечается, что в особых условиях противодействия распространению COVID-19, соблюдение в ходе призыва защитных мероприятий находится на личном контроле у командующего войсками ВВО генерал-полковника Александра Чайко.

Как сообщало ИА REGNUM, обсуждение в Госдуме двух законопроектов о включении службы в армии по призыву в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию откладывается из-за отсутствия позиции правительства РФ.

Читайте также: В Швеции 500 призывников отправили по домам из-за плохих условий службы