Москва, , 08:50 — REGNUM Депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) считает преждевременным решением Минздрава включить детей в возрасте от 12 до 18 лет в число лиц, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19 по эпидемическим показаниям.

Вакцинация Екатеринбург.рф

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«Полагаю, что это преждевременное решение. Не опубликованы ещё даже промежуточные результаты третьей фазы клинических исследований», — отметил Куринный в Facebook.

При этом он задается вопросами, какими административными методами планируется «стимулировать» детей и родителей к обязательно-добровольной вакцинации.

«Перевод на дистант, обучение по отдельной программе?» — рассуждает парламентарий.

Он также обратил внимание на то, что в решении Минздрава есть оговорка, что обязательная вакцинация для них проводится добровольно при согласии одного из родителей или иного законного представителя.

«И что делать, если один родитель согласен, а второй нет?» — спрашивает Куринный.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, прививка от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок Минздравом РФ.

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