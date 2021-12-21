Сухум, 21 декабря, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Конституция Абхазии даёт право на проведение протестных акций в случае недовольства властями, но при этом нельзя нарушать закон. Об этом говорится в обращении президента республики Аслана Бжании, обнародованном на сайте главы государства.

Presidentofabkhazia.org Аслан Бжания

Он прокомментировал анонсированный на 21 декабря протестный митинг. Президент подчеркнул, что нарушения закона на акции будут пресекать правоохранители.

«Мы признаём наличие проблем, нерешённых вопросов, но не считаем их основанием для подрыва хрупкой стабильности в государстве», — говорится в обращении.

Бжания подчеркнул, что выступает за открытый диалог по проблемным вопросам, чтобы избежать опасностей для страны. Ранее он призывал граждан не выходить на митинг, так как там, по некоторым сведениям, возможны провокации.

Стоит отметить, что ряд оппозиционных партий и общественных движений Абхазии анонсировали на 21 декабря протестный митинг в Сухуме. Они выражают недовольство разразившимся энергетическим кризисом, а также заявлением Бжании, что для преодоления кризиса нужно инвестировать в энергосети, а для привлечения инвестиций разрешить иностранцам покупать в Абхазии недвижимость. Также возмущение вызвали слова президента о необходимости предоставить России участок под военную базу и таким образом «поделиться суверенитетом».