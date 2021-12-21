Чебоксары, 21 декабря, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев накануне нового года проведёт «прямую линию» с жителями республики. В этот раз вопросы будут принимать по «специальной форме», сообщили ИА REGNUM в администрации руководителя республики.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

Последнюю в 2021 году «прямую линию» с населением Олег Николаев проведёт 24 декабря. Помимо ответов на вопросы, глава Чувашии также подведёт «основные итоги» года. Отмечается, что вопросы на этот раз будут приниматься не только до подготовки эфира, но и в ходе общения с жителями. Нововведение касается формы подачи вопросов, которые принимаются также и в видеоформате.

«Для этого нужно заполнить специальную форму и обязательно указать контактные данные для обратной связи. На все обращения, кроме анонимных, будут представлены ответы», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее вопросы можно было присылать в социальных сетях, на которые также реагировали профильные ведомства и местные власти. Список вопросов был в открытом доступе, что позволяло всем желающим видеть не только активность жителей, но и наиболее острые проблемы, а также участвовать в дискуссиях по различным темам. После введения анкетного варианта перечень вопросов будет доступен только чиновникам.

Cap.ru Предлагаемая анкета для желающих задать вопрос главе Чувашии Олегу Николаеву

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Олег Николаев провёл четыре «прямые линии» с жителями Чувашии.