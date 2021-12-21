Таллахасси, США, , 08:58 — REGNUM Международная космическая станция (МКС) может работать по меньшей мере до 2030 года. К этому приложит все возможные усилия Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), заявил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.

Научный центр НАСА FitzFox

По его словам, цель американского космического агентства — продолжить использование МКС. NASA сотрудничает с партнёрами для того, чтобы орбитальная станция, эксплуатируемая с 1998 года, работала до конца десятилетия. Дальнейшую судьбу станции должны решить международные партнёры, каждому из которых следует согласовать решение со своим правительством.

Джоэл Монталбано «Но сейчас станция работает на полную катушку, и мы, включая меня лично, а также наши партнёры, сделаем всё возможное, чтобы она проработала до 2030 года»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее NASA утвердило двух астронавтов для шестой миссии космического корабля SpaceX Crew Dragon, который отправится к МКС в 2023 году.

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