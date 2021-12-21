Таллахасси, США, 21 декабря, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Международная космическая станция (МКС) может работать по меньшей мере до 2030 года. К этому приложит все возможные усилия Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), заявил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.

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По его словам, цель американского космического агентства — продолжить использование МКС. NASA сотрудничает с партнёрами для того, чтобы орбитальная станция, эксплуатируемая с 1998 года, работала до конца десятилетия. Дальнейшую судьбу станции должны решить международные партнёры, каждому из которых следует согласовать решение со своим правительством.

«Но сейчас станция работает на полную катушку, и мы, включая меня лично, а также наши партнёры, сделаем всё возможное, чтобы она проработала до 2030 года», — сказал Монталбано ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее NASA утвердило двух астронавтов для шестой миссии космического корабля SpaceX Crew Dragon, который отправится к МКС в 2023 году.

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