Уфа, , 08:52 — REGNUM Рабочую группу намерены создать для урегулирования ситуации, сложившейся вокруг сноса частной гостиницы «Олимпик-парк» в Уфе. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

Снос здания

Сообщается, что в госсобрании региона состоялось совещание, на котором был рассмотрен данный вопрос.

Снос гостиницы, которая принадлежит ООО «Олимпик-парк», происходит согласно решению Арбитражного суда Башкирии от 26 декабря 2016 года на основании иска администрации г. Уфы.

«В соответствии с постановлением администрации г. Уфы МУП «Архитектурно-планировочное бюро» в конце 2020 года выполнен проект планировки территории, ограниченной ул. Менделеева, лесопарком восточного склона, рекой Уфа и до границы территории ООО ГК «Ак Йорт» в Советском и Октябрьском районах Уфы. Документацией по планировке предлагается сохранить гостиницу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что городская администрация направила заявление в УФССП по Башкирии о возврате исполнительного листа. В удовлетворении требования было отказано.

«По итогам обсуждения рекомендовано выработать юридически обоснованные меры по разрешению сложившейся ситуации, в целях организации необходимых для этого мероприятий администрации города рекомендовано создать рабочую группу», — сообщает пресс-служба.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что владелец здания гостиницы в Уфе «Олимпик-парк» был задержан судебными приставами после попытки вмешательства в их работу.