Пенза, 21 декабря, 2021, 08:47 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Пензенской области от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией умерли 13 человек. По состоянию на 21 декабря общее количество летальных исходов от COVID-19 достигло 4523 случая. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выписали по выздоровлении за прошедшие 24 часа 583 человека, днём ранее больничный закрыли 576 пациентов. Всего с начала пандемии с инфекцией справился 76 701 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Пензенской области 20 декабря рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

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