Токио, , 08:45 — REGNUM Обеспокоенность по поводу выборов в Законодательный совет (региональный парламент) Гонконга, которые состоялись 19 декабря, выразило правительство Японии. Об этом 21 декабря заявил на пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Сэйдзи Кихара.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы вновь выражаем нашу серьезную озабоченность по поводу того, что выборы в Законодательный совет Гонконга были проведены без принятия во внимание международной обеспокоенности», — сказал он.

Также Кихара отметил, что выборы должны проводиться справедливо и с участием кандидатов, которые, по его мнению, должны представлять широкий спектр политических мнений.

«Правительство Японии будет внимательно следить за развитием ситуации, в том числе за влиянием результатов выборов на японские компании и экономику», — добавил заместитель генсека правительства Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Сэйдзи Кихара заявил, что власти Японии не намерены отменять смертную казнь, но допускают «осторожную» дискуссию по этому вопросу.