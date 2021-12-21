Вашингтон, , 08:45 — REGNUM «Омикрон», на который приходится 73% всех новых случаев заболевания COVID-19, стал основным штаммом коронавируса в США, сообщает со ссылкой на официальные данные агентство Bloomberg.

По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США, на долю варианта «Дельта», который был доминирующим еще неделю назад, теперь приходится 27% случаев. В центрах подчеркнули, что скачок заражений «Омикроном» носит ожидаемый характер и следует общемировой тенденции.

В некоторых регионах США на «Омикрон» приходится почти все новые инфекции. По оценкам ведомства, этот вариант составлял примерно 92% случаев в Нью-Йорке и Нью-Джерси и 96% в штате Вашингтон.