Москва, 21 декабря, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В Москве с начала 2021 года введено в эксплуатацию два объекта культуры: новая сцена театра «Уголок дедушки Дурова» и здание Детского музыкального театра юного актера на улице Макаренко, сообщается на портале мэра столицы.

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По словам руководителя департамента строительства Рафика Загрутдинова, в 2022 году в столице начнут возводить семь объектов культуры., в том числе памятный знак, посвященный чемпионату мира по футболу 2018 года.

Также в ближайшие три года планируют завершить работы по строительству и реконструкции 21 объекта культуры. Всего за 10 лет в Москве появилось 56 культурных объектов.

ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве реставраторы в течение 2021 года закончат восстанавливать около 100 памятников архитектуры

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