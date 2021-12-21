Владикавказ, , 08:43 — REGNUM В Северной Осетии закрыта для проезда всех видов автотранспортных средств Военно-Грузинская дорога. Причины, как всегда, связаны с непогодой, сообщили 21 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС.

КПП «Верхний Ларс» «Новости Владикавказа»

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение для всех видов автотранспорта на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 19:30 19 декабря 2021 года до особого распоряжения»,— говорится в сообщении спасательного ведомства.

За время закрытия дороги на границе с Грузией собралась большая очередь из автомашин. По некоторым данным, в ней стоят более тысячи автомобилей.

«Проезда ожидают более тысячи машин. Более 200 — большегрузы. Своей очереди водителям приходится ждать по нескольку дней», — пишет Gradus.Pro».