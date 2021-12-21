Екатеринбург, , 08:42 — REGNUM Свердловская область получит 200 млн рублей из федерального бюджета на развитие молочного производства в регионе. Распоряжение о выделении средств подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает департамент информполитики региона.

Молоко

Jengod

Субсидии из федерального бюджета позволят частично возместить затраты на строительство фермы ООО «Ударник» в селе Сажино Артинского городского округа. По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Артема Бахтерева, субсидии являются хорошей мерой поддержки аграриев. Инвесторы, в свою очередь, смогут использовать полученные средства для развития и модернизации производства.

Отметим, новая молочно-товарная ферма стала самой крупной в регионе. Здесь ежедневно планируют производить около 41 тонны молока. Новейшее оборудование позволит сократить трудозатраты, при этом качество молока продолжит соответствовать всем требованиям