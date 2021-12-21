Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостановила регулярный чемпионат до Рождества. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба лиги.

НХЛ

Отмечается, что матчи, запланированные на 23 декабря, отложены. Таким образом, в чемпионате после матчей 21 декабря начнутся коллективные каникулы.

Команды уходят на перерыв с 22 по 25 декабря. А 26 декабря все хоккеисты и работники клубов сдадут тесты на коронавирус.

Матчи регулярного сезона возобновятся 27 декабря, если ситуация с заражениями будет стабильная.

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