Киев, , 08:39 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко не будет присутствовать на допросе 23 декабря по делу государственной измене. Об этом в эфире канала «UA:Перший» заявил адвокат политика Илья Новиков.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Правозащитник пояснил, что у лидера партии «Европейская солидарность» нет причин приходить на допрос.

«Обе повестки, и та, которую пытались вручить в пятницу, и та, которую сегодня засунули ему в калитку, они выписаны неправильным способом», — пояснил адвокат.

Как сообщало иа, 17 декабря бывший президент Украины Пётр Порошенко покинул Украину и отбыл с турне в Польшу и Турцию после того, как Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку о вызове на допрос по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из части Донбасса, неподконтрольной Киеву. Этого сделать не удалось: политик проигнорировал следователей.

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Ранее Порошенко заявлял, что украинская прокуратура, назвавшая его причастным к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса, пытается сформировать против него уголовное дело. Он указал, что в 2014 году ему и тогдашнему правительству Украины пришлось «спасать ситуацию». Политик напомнил, что тогда этот вопрос был вынесен на заседание СНБО, где были даны поручения всем необходимым структурам, включая правительство, минтопэнерго, чтобы обеспечить углём и взять его в любом месте, в том числе на украинских государственных шахтах, которые зарегистрированы на Украине.

Кроме того, Порошенко напомнил, что на протяжении последних двух с половиной лет нынешние украинские власти закупили российского угля на общую сумму $3,1 млрд.