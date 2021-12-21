Бейрут, , 08:39 — REGNUM Организация Объединенных Наций окажет всё возможное, чтобы помочь в завершении переговоров между Ливаном и Израилем по демаркации морской границы. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш 20 декабря на пресс-конференции в ливанской столице Бейруте.

Антониу Гутерреш Un.org

Он призвал стороны к продолжению диалога по пограничному спору. Гутерреш отметил, что скорейшее урегулирование вопроса позволит Ливану быстрее приступить к освоению своих нефтегазовых месторождений на морском шельфе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря ливанский министр иностранных дел Абдулла Бухабиб объявил, что правительству страны удалось устранить разрыв отношений с Саудовской Аравией.

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