Бейрут, 21 декабря, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций сделает всё возможное, чтобы помочь в завершении переговоров между Ливаном и Израилем по демаркации морской границы. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш 20 декабря на пресс-конференции в ливанской столице Бейруте.

Un.org Антониу Гутерреш

Он призвал стороны к продолжению диалога по пограничному спору. Гутерреш отметил, что скорейшее урегулирование вопроса позволит Ливану быстрее приступить к освоению своих нефтегазовых месторождений на морском шельфе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря ливанский министр иностранных дел Абдулла Бухабиб объявил, что правительству страны удалось устранить разрыв отношений с Саудовской Аравией.