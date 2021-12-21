Анкара, 21 декабря, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Валютные спекуляции и повышение цен не заставят Турцию свернуть с пути снижения учётных ставок и сдать свою экономику внешним силам на условиях Международного валютного фонда (МВФ). Об этом 20 декабря заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания правительства страны, его слова приводит агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Те, кто полагает, что могут заставить Турцию свернуть с ее пути с помощью валютных спекуляций, завышения цен и давления в вопросе процентных ставок, ошибаются», — сказал он.

Также Эрдоган указал, что Турция «больше не будет страной, которая отдает свою экономику и политику в заложники внешним силам посредством программ МВФ», и рассказал о мерах, которые турецкое правительство разработало для обеспечения стабильности финансовой системы страны.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне курс национальной валюты Турции по отношению к доллару США в ходе торгов на бирже упал до исторического минимума, составив 17,04 лиры за одну единицу американской валюты.