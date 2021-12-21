Уфа, 21 декабря, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Более 11 км федеральных участков дорог намерены ввести в эксплуатацию в 2022 году в Башкирии. Об этом 21 декабря сообщил и.о. начальника Федерального управления автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства Аскат Хайруллин на совещании в формате «Транспортный час» в правительстве Башкирии.

City-yaroslavl.ru Ремонт дороги

В ведении этого управления находятся 795 км дорог федерального значения, которые проходят по территории Башкирии. На их содержание, ремонт и реконструкцию в текущем году было направлено 15,3 млрд рублей. К концу текущего года в нормативном состоянии находятся порядка 90% федеральных трасс.

«В 2022 году планируют ввести в эксплуатацию участки дорог общей протяжённостью 11,1 км. Проведут ремонт покрытия ещё на 158 км. Кроме того, на 113,4 км трасс смонтируют системы электроосвещения», — приводит пресс-служба республиканского правительства слова Хайруллина.

Так, в 2022 году специалисты начнут реконструировать въезд в Дёмский район Уфы с трассы М-5 «Урал» по улице Центральной, а также 16-километровый участок этой дороги от микрорайона Шакша (Уфа) до села Балтика в Иглинском районе.

«На федеральной трассе М-7 «Волга», в соответствии с поручением президента России Владимира Путина о продлении скоростной магистрали Москва — Казань до Екатеринбурга, в 2022 году начнут строить новый участок автодороги от границы с Татарстаном до города Дюртюли длинной 65 км», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году намерены отремонтировать 167 объектов дорожной инфраструктуры .