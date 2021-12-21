Ульяновск, 21 декабря, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Ульяновской области вынесен приговор местному жителю, который обвинялся в грабеже и нападении на полицейского. Он получил четыре года реального срока, сообщает региональная прокуратура.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Полицейский

Преступление было совершено 7 июля 2021 года в посёлке Мирный Чердаклинского района. Следствием установлено, что 29-летнего ульяновца задержали после хищения из магазина продуктов и товаров, после чего он укусил за руку сотрудника полиции.

В прокуратуре отмечают, что фигурант уголовного дела ранее был судим за кражу.

Чердаклинский районный суд признал ульяновца виновным в грабеже (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и применением насилия в отношении полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Приговором суда, который вступил в силу, ему назначено четыре года колонии особого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Ульяновске завели уголовное дело в отношении мужчины по подозрению в нападении в магазине на полицейского: следствие полагает, что он ударил головой участкового.

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