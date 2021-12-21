Калининград, , 08:44 — REGNUM Калининградская область потребляет белорусские продукты, поэтому предложение Литвы запретить транзит грузов из Белоруссии угрожает благополучию региона. Об этом калининградский губернатор Антон Алиханов заявил в опубликованном 21 декабря интервью РИА Новости.

Антон Алиханов Gov39.ru

Губернатор отметил, что очень переживает из-за инициативы ограничить транзит белорусских товаров через литовскую территорию. Алиханов заявил, что просит у всех помощи и напоминает о том, что «есть Калининград».

«И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем — продукты, стройматериалы и не только», — сказал Алиханов.

По его словам, возможный запрет Литвой транзита угрожает не только продовольственной, но и экономической безопасности Калининградской области. Глава региона также рассказал, что из-за миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии очень осложнилась ситуация с поставками грузов. На белорусско-литовской границе скапливаются очереди из фур.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее литовский минтранс предложил ввести санкции в отношении продукции, которая закупается, ввозится или идёт транзитом из Белоруссии. В МИД России заявили, что такая мера повлиять на обеспечение Калининградской области, Россия ситуацию без внимания не оставит.

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