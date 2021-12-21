Джакарта, 21 декабря 2021, 08:33 — REGNUM В общей сложности 10 400 жителей Индонезии, пострадавшие при извержении вулкана Семеру, укрылись в пунктах временного размещения, сообщает CNN Indonesia.
«Начав свою третью неделю, командный пункт по-прежнему сосредоточен на удовлетворении основных потребностей жителей в пунктах эвакуации, включая еду и образование», — говорится в агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий.
По временным данным, общее количество домов, поврежденных горячими облаками, достигло 1027, при этом 505 домов были сильно повреждены.
В общей сложности 50 человек погибли при извержении вулкана Семеру.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии снова разрешит жителям Гонконга въезжать в страну.
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