Джакарта, 21 декабря, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В общей сложности 10 400 жителей Индонезии, пострадавшие при извержении вулкана Семеру, укрылись в пунктах временного размещения, сообщает CNN Indonesia.

M. Rietze Вулкан Семеру

«Начав свою третью неделю, командный пункт по-прежнему сосредоточен на удовлетворении основных потребностей жителей в пунктах эвакуации, включая еду и образование», — говорится в агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По временным данным, общее количество домов, поврежденных горячими облаками, достигло 1027, при этом 505 домов были сильно повреждены.

В общей сложности 50 человек погибли при извержении вулкана Семеру.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии снова разрешит жителям Гонконга въезжать в страну.

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