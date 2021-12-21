Москва, 21 декабря, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Использование отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» в 71 стране мира — это огромный успех Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом сегодня, 21 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

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По его словам, рынок фармы и вакцин — очень агрессивный рынок, жёсткая конкуренция, где сложно соперничать с глобальными компаниями с бюджетом сопоставим с бюджетом большинства стран мира, например с Pfizer, AstraZeneca и др.

«Многие фармацевтические компании не всегда дружелюбны по отношению к конкурентам. Но РФПИ пронёес российскую вакцину «Спутник V» через все препоны и, конечно, это огромный успех», — подчеркнул Песков.

ИА REGNUM ранее сообщало, в случае необходимости вакцину от COVID-19 «Спутник V» можно быстро адаптировать под новый штамм коронавируса, ранее выявленный в ЮАР.

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