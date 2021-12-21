Астана, 21 декабря, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Казахстане 21 декабря дан старт 17-му раунду переговоров в астанинском формате по мирному урегулированию в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Darwinek Сирия

По данным журналистов, делегации собрались в Нур-Султане. Российскую сторону представляет спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Сирийскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел САР Айман Сусан.

«Нам есть, что обсудить. Прежде всего, это складывающаяся ситуация непосредственно в Сирии, те меры, которые мы можем совместно предпринять для стабилизации ситуации», — сказал Лаврентьев.

Переговоры будут идти в течение двух дней. Планируется также провести заседание рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием делегаций ООН и Красного Креста.

Как сообщало ИА REGNUM, первая встреча в рамках этого формата состоялась в январе 2017 года в Нур-Султане (тогда — Астана) по инициативе России, Турции и Ирана. В ходе последней встречи, которая прошла 7−8 июля текущего года, стороны обсудили вопросы, касающиеся международного гуманитарного содействия и перспективы возобновления работы сирийского Конституционного комитета в Женеве.