Иркутск, 21 декабря, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 21 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6895 человека, причём 23 (-5) из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Phil.cdc.gov Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 151 825 (+575 за сутки). Госпитализированы 3545 (-159 за сутки).

В то же время излечились 121 955 пациентов (+864 за сутки). Ещё 577 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+3 за сутки).

Читайте также: Иркутская область потеряла ещё 28 пациентов с COVID-19