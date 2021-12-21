Варшава, , 08:29 — REGNUM Гражданин Таджикистана, который прибыл в Польшу в апреле 2021 года через Белоруссию, был депортирован из страны. В результате проверки Агентства внутренней безопасности его заподозрили в связях с радикальным исламистским движением. Об этом, как передает Polskie Radio, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин во время пресс-конференции.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Из Польши был депортирован гражданин Таджикистана Одилхон С. Он был идентифицирован Агентством внутренней безопасности как религиозный радикал. Он был идентифицирован среди тех иностранцев, которые прибыли в Польшу из Белоруссии», — сказал Жарин.

Депортированному также был запрещен въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны в течение трех лет.