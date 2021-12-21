Сусуман, Магаданская область, 21 декабря 2021, 08:40 — REGNUM В Сусумане на Колыме 21 декабря школьников перевели на дистанционное обучение из-за сильных морозов.
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«Для учеников с 1 по 11 класс организовано обучение с использованием дистанционных технологий. Утром 21 декабря температура воздуха в Сусумане была — 53 градуса», — сообщила «Магаданская правда».
Как сообщало ИА REGNUM, синоптики Приморья объявили штормовое предупреждение — 22−27 декабря ожидается аномально-холодная погода.