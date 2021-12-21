Москва, 21 декабря, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В нынешнем сезоне свыше 65 млн жителей России или 44,5% от численности населения страны прошли вакцинацию от гриппа. Об этом 21 декабря сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Allergiyainfo.ru Грипп

«По состоянию на 17 декабря текущего года в РФ привито от гриппа более 65,03 млн человек, что составляет 44,5% от численности населения страны», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на сегодняшний ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России приблизительно сходна с уровнем предыдущей недели (с 6 по 12 декабря).

Кроме того, добавляется, что эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены в 65-х субъектах страны преимущественно среди взрослого населения.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в Северной Осетии отмечается рост заболевания гриппом и ОРВИ среди детей и подростков, из-за этого пришлось перевести на удаленный режим обучения учащихся 34 классов республики.