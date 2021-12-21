Пекин, 21 декабря, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Предложения России о гарантиях безопасности, адресованные США и НАТО, помогают повысить взаимное доверие между странами и снижают угрозу конфликтов, говорится в сообщении МИД КНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

В ведомстве отметили, что ранее российский МИД обнародовал проект предложений о гарантиях безопасности для США и НАТО, и оценили влияние этих предложений на глобальную стратегическую стабильность. В текущей обстановке, считают в КНР, предложения Москвы «соответствуют основным нормам международных отношений, способствуют повышению взаимного доверия между странами, снижают риск конфликтов, отстаивают глобальную и региональную стратегическую стабильность».

Пекин, подчеркнули в МИД, всегда выступал за решение разногласий между странами через консультации, основанные на взаимном уважении.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Госдепартамента США Нед Прайсзаявил, что предложения России по гарантиям безопасности не учитывают вопросы, беспокоящие американскую сторону.

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