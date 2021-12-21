Биробиджан, 21 декабря, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Дорожная ситуация в Еврейской АО улучшается, но в ремонте по-прежнему нуждаются десятки дорог, состояние которых жители региона считают очень плохим. В отделении ОНФ ЕАО насчитали более ста «убитых» проездов. На 19 из них уже провели ямочный ремонт, 16 — отремонтированы полноценно. Исправить непростую дорожную ситуацию в регионе позволит реализация в дальнейшем национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе регионального отделения «Народного фронта».

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В том числе перемены видны в столице региона Биробиджане, где уже обновили дороги возле школ №16 и №8.

«За время реализации нацпроекта жители города успели оценить новые дорожные покрытия на улицах Биробиджана. Ряд отремонтированных участков был отмечен на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Главная задача этого проекта — обратить внимание чиновников на улицы, которые значимы для местных жителей. Среди примеров — новое дорожное покрытие появилось на улице Заливная. Дорога — единственный подъезд к областному технологическому техникуму и раньше здесь были ужасные ямы. Сейчас дорожное полотно заменили», — рассказал эксперт регионального отделения Народного фронта, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ\Карта убитых дорог» Денис Рыбьяков.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство ЕАО обращалось в Росавтодор с просьбой о выделении финансирования на ремонт дорог, повреждённых паводком в этом году. Их список сформирован и согласован.