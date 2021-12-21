Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Большинство граждан США не хотят воевать с Россией из-за Украины, на это указали результаты проведенного недавно опроса общественного мнения YouGov совместно с Институтом Чарльза Коха, сообщает 20 декабря Responsible Statecraft.

Как показал опрос, опубликованный 17 декабря, большинство граждан США (48%) заявили о том, что они либо решительно, либо в целом выступают против «войны с Россией для защиты территориальной целостности Украины» в случае вторжения РФ. За конфликт с Москвой из-за предполагаемой агрессии против бывшей советской республики выступили лишь 27% респондентов, тогда как 24% затруднились ответить.

В свою очередь, 73% опрошенных согласились с тезисом, согласно которому США «должны отдать приоритет внутриполитическим вопросам перед задачами внешнеполитическими». Лишь 7% участников опроса заявили о том, что внешняя политика важнее внутренней.

В целом опрос выявил то, что американские граждане без особого энтузиазма относятся к расширению военного присутствия по всему миру. Так. 40% опрошенных выступают за сокращение развертываний войск за рубежом, тогда как 32% респондентов считают, что они должны остаться на том же уровне.