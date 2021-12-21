Сеул, 21 декабря, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В период с 1 по 20 декабря экспорт товаров из Южной Кореи вырос на 20%, до $36,9 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

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Согласно опубликованным данным, среднесуточный экспорт также увеличился на 20%.

Экспорт полупроводников вырос на 27,5%, нефтепродуктов — на 88,8%, компьютеров и периферии — на 73,9%, однако экспорт легковых автомобилей, напротив, сократился на 4,1%, устройств беспроводной связи — на 12,8%.

Экспорт в Китай увеличился на 22,5%, в США — на 19,4%, в ЕС — на 27,4%, во Вьетнам — на 10,9%, в Японию — на 17,9%, на Тайвань — на 29,1%.

Импорт в Южную Корею с 1 по 20 декабря также вырос на 42,1%, до $39,6 млрд. Импорт сырой нефти увеличился на 88,3%, газа — на 89,4%, полупроводников — на 47,4%, однако импорт автомобилей сократился на 4%.

Поставки из Китая выросли на 33,3%, из ЕС — на 20,3%, из США — на 30,6%, из Японии — на 21,8%, из Саудовской Аравии — на 122,7%, из Австралии — на 87,6%.

Между тем, общий объём экспорта с начала года по 20 декабря включительно увеличился на 26,2%, до $620,7 млрд.