Амстердам, , 08:23 — REGNUM Эффективность существующих вакцин против коронавирусной инфекции существенно уменьшилась по отношению к новому штамму коронавируса «Омикрон», заявила глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук 20 декабря в интервью газете Financial Times.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Она отметила, что это «не окончательная информация». Кук также подчеркнула, что в EMA пока не знают, можно ли компенсировать снижение эффективности через ревакцинацию. Вместе с тем глава регулятора ЕС подтвердила важность продолжения прививочной кампании от COVID-19 в мире. Кроме того, Кук сообщила он необходимости сохранения поставок существующих вакцин и создания новых подобных препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что в некоторых случаях штамм «Омикрон» может обходить защиту, которую формируют существующие вакцины.

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