Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Опубликован топ-10 самых популярных видеоигровых консолей 2021 года по версии сайта HowLongtoBeat (подразделение IGN). Об этом 21 декабря сообщает портал Comicbook.

Игра

Первое место традиционно занял ПК, вторая и третья позиции достались PlayStation 4 и Nintendo Switch соответственно, четвёртая и пятая — PlayStation 5 и Xbox One. Во вторую часть топ-10 попали PlayStation 3 (6 место), Xbox 360 (8), Nintendo 3DS (9) и PlayStation 2 (10).

Новые консоли Microsoft Xbox Seriex S/X заняли в рейтинге только седьмое место. Редакция Comicbook отметила, что список вызвал споры среди геймеров, при этом она обратила внимание читателей, что в основу этого топ-10 легли ответы пользователей HowLongtoBeat.

https://twitter.com/HowLongToBeat/status/1472408937249091584

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Valve подтвердила сроки релиза портативной консоли Steam Deck. Компания отметила, что по-прежнему хочет выпустить её в продажу в феврале 2022 года.

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