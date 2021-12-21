Казань, , 08:23 — REGNUM В Татарии зарегистрировали ещё семь летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее количество умерших от COVID-19 в республике достигло по состоянию на 21 декабря 1384 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Причины смерти ещё троих мужчин и четырёх женщин 1933−1965 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии учреждения общественного питания с 20 декабря перешли на новый график работы, а в новогоднюю ночь им разрешили работать до 03:00 мск.

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