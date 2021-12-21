Якутск, 21 декабря, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Во вторник, 20 декабря, в четырех районах Якутии зафиксирована температура воздуха ниже — 50 °C. Это 21 декабря следует из данных Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Уточняется, что в Батамае зарегистрирована температура воздуха — 53 °C; в Намцах, Ытык-Кюеле, Бердигестяхе — до — 52 °C; в Крест-Хальджае, Чурапче, Покровске, Амге и Усть-Мае — до — 51 °C. При этом в большей части районов отмечается полный штиль.

Кроме того, еще в 16 пунктах наблюдения установлена температура — 45° °C и ниже. В Якутске температура воздуха составляет — 45 °C, без существенных осадков, туман, ветер переменный 1−3 м/с. В ближайшие дни также прогнозируют мороз, температура воздуха составит в дневное время −45… −53°C, в ночное −43… −58 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что оранжевый уровень погодной опасности введен с 20 декабря в Москве и Московской области из-за аномального холода.