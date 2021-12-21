Токио, 21 декабря, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Власти Японии не намерены отменять смертную казнь, но допускают «осторожную» дискуссию по этому вопросу. Об этом заместитель генерального секретаря правительства Сэйдзи Кихара заявил 21 декабря на пресс-конференции в Токио.

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Сэйдзи Кихара «Общественное мнение в Японии в большинстве выступает за то, что смертная казнь неизбежна в отношении предельно циничных и жестоких преступлений».

По словам чиновника, такие преступления сейчас «следуют одно за другим», и в подобной ситуации отмена смертной казни «не представляется нам правильной мерой».

Одновременно Кихара допустил возможность ведения общественной дискуссии по вопросу «отмены такой нормы, как смертная казнь». Но подчеркнул, что это важная проблема, затрагивающая основы системы национальной уголовной юстиции. И поэтому изучаться она должна «с осторожностью, и с полным учётом общественного мнения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трое преступников, приговорённых к высшей мере наказания, были казнены в Японии по распоряжению министра юстиции Ёсихисы Фурукавы — впервые с 2019 года.