Чебоксары, , 08:20 — REGNUM Чувашские чиновники просят Федеральный фонд защиты прав дольщиков инициировать процедуру банкротства чебоксарского застройщика «Лидер», которому ранее удалось отбить иск о банкротстве. Об этом говорится в докладе заместителя главы администрации Чебоксар Ивана Кучерявого, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Данные администрации Чебоксар Cap.ru

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В докладе отмечается, что Арбитражный суд Чувашии обязал общество «СЗ «Лидер» разработать рабочие проекты и получить положительные заключения на строительство детского сада на 160 мест и школы на 1200 мест, затем безвозмездно передать администрации для открытия финансирования.

В мэрии отмечают, что в настоящее время решение суда не исполнено. Также не выполнены «в полной мере» обязательства по расселению самовольных построек на застраиваемой территории.

«В адрес Федерального фонда защиты прав дольщиков Кабинетом министров Чувашской Республики направлено письмо от 10 декабря 2021 года о возможном инициирование банкротства ООО «СЗ «Лидер» для последующего завершения строительства проблемных объектов с применением механизмов фонда», — говорится, в частности, в документе.

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По данным мэрии, в настоящее время «Лидер» строит два проблемных многоквартирных дома. Выдано разрешение на строительство ещё одного дома.

Напомним, что ранее иск о банкротстве ООО «СЗ «Лидер» был подан в Арбитражный суд Чувашии в декабре 2019 года. Судебное разбирательство завершилось заключением мирового соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии насчитывается 16 проблемных объектов, в том числе один торгово-офисный. Квартиры ждут 2085 дольщиков, обязательства перед ними оценивают на 3,3 млрд рублей.

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