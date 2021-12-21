Чебоксары, 21 декабря 2021, 08:20 — REGNUM Чувашские чиновники просят Федеральный фонд защиты прав дольщиков инициировать процедуру банкротства чебоксарского застройщика «Лидер», которому ранее удалось отбить иск о банкротстве. Об этом говорится в докладе заместителя главы администрации Чебоксар Ивана Кучерявого, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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В докладе отмечается, что Арбитражный суд Чувашии обязал общество «СЗ «Лидер» разработать рабочие проекты и получить положительные заключения на строительство детского сада на 160 мест и школы на 1200 мест, затем безвозмездно передать администрации для открытия финансирования.
В мэрии отмечают, что в настоящее время решение суда не исполнено. Также не выполнены «в полной мере» обязательства по расселению самовольных построек на застраиваемой территории.
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По данным мэрии, в настоящее время «Лидер» строит два проблемных многоквартирных дома. Выдано разрешение на строительство ещё одного дома.
Напомним, что ранее иск о банкротстве ООО «СЗ «Лидер» был подан в Арбитражный суд Чувашии в декабре 2019 года. Судебное разбирательство завершилось заключением мирового соглашения.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии насчитывается 16 проблемных объектов, в том числе один торгово-офисный. Квартиры ждут 2085 дольщиков, обязательства перед ними оценивают на 3,3 млрд рублей.
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