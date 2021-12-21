Уфа, 21 декабря 2021, 08:24 — REGNUM Временное ограничение въезда грузового транспорта введено в Уфе. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.
Сообщается, что ограничение введено для обеспечения безопасности участников дорожного движения.
«Администрацией г. Уфа введено временное ограничение въезда для грузового транспорта с 9−00 до 21:00 (время местное)
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 20 декабря также в Уфе было введено временного ограничение въезда грузовиков.
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