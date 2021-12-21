Уфа, 21 декабря, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Временное ограничение въезда грузового транспорта введено в Уфе. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Метель

Сообщается, что ограничение введено для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

«Администрацией г. Уфа введено временное ограничение въезда для грузового транспорта с 9−00 до 21:00 (время местное) 21.12.2021 в направлении автодорог Уфа — Аэропорт, Уфа — Шакша — КПМ, Уфа — Жилино, Уфа — Бирский тракт, Уфа — Затон — КПМ», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 20 декабря также в Уфе было введено временного ограничение въезда грузовиков.