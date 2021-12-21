Москва, , 08:17 — REGNUM По итогам дня 20 декабря нефть марки Brent подешевела на 1,32%, до $72,07. Торги в Азии открылись резким снижением по нефти. Цена падала на 5%, до $69,26, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Транспортировка нефти (сс) Victoria_Borodinova

Растущие случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» в Европе и США вызвали опасения у инвесторов, что новые карантинные ограничения для борьбы с его распространением ударят по спросу на энергоресурсы.

Перед закрытием дня цена восстановилась 4%, до $72,07. Отскок наблюдался в основных валютных парах, а также по фондовым индексам США.

Здесь больше похоже на технический отскок, так как никаких новостей в это время не выходило.

Сегодня, 21 декабря, на торгах в Азии баррель нефти марки Brent стоит $72. Цена вернулась к сопротивлению.

Позитивный настрой на всех площадках усилил позиции покупателей.

По нефти не стоит ожидать ралли, пока не поятся позитивные новости об «Омикроне». В рамках коррекции ожидаем восстановления цены до $73,85.

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