Москва, 21 декабря, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) «Вектор» впервые опубликовал фотоснимки штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба Роспотребнадзора России.

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Сотрудники ГНЦ ВБ «Вектор» в лабораторных условиях заразили культуру клеток Vero E6 штаммом коронавируса «Омикрон» для проведения дальнейших исследований. Были изучены морфологические характеристики «Омикрона» — форма, размер, структуры, находящиеся на его поверхности и т. д.

На шестые сутки клетки были отделены от специальных флаконов и залиты эпоксидной смолой для получения срезов, пригодных к исследованию с помощью электронного микроскопа.

Исследовали отметили, что в случае со штаммом «Омикрон» необычно, что вирус собирается медленно и не вызывает массовой гибели клеток на шестые сутки инфицирования, как другие штаммы. Состояние клеток, заражённых «Омикроном» на шестые сутки соответствует тому, что можно наблюдать у других штаммом коронавируса уже на третьи сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США зарегистрирована гибель первого пациента, инфицированного штаммом «Омикрон».