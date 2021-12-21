Тбилиси, 21 декабря, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В связи с появлением в Грузии случаев заражения штаммом «Омикрон» рекомендуется тем, кто дважды привился от COVID-19, сделать третью «бустерную» дозу. Об этом заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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«В связи с распространением «омикрона» нужен активный бустер. Те люди, которые привились дважды, обязательно должны сделать бустер», — сказал врач.

Гамкрелидзе сообщил, что NCDC обратиться с этой рекомендацией в координационный совет по борьбе с эпидемией. Он также выступил за то, чтобы сократить срок между второй и третьей дозами вакцин.

Стоит отметить, что в Грузии за восемь месяцев прививочной кампании вакцинировались, по данным на 9 декабря, более 1 млн человек или около 37% взрослого населения. В минздраве отмечают низкие темпы вакцинации. Введение с 1 декабря обязательных ковид-паспортов для посещения общественных заведений не изменила ситуацию.