Горно-Алтайск, , 08:15 — REGNUM За прошедшие сутки в Республике Алтай скончался один человек с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 декабря в региональном оперштабе.

Аппараты ИВЛ Дарья Драй © ИА REGNUM

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За всё время в Горном Алтае жертвами коронавирусной инфекции стали 544 человека. По данным оперштаба, 496 человек умерли от COVID-19, 48 — от иных причин.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 26 носителей коронавируса, список выздоровевших пополнился 34 фамилиями.

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