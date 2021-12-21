Пекин, 21 декабря, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Власти Китая выступают против размещения американских ракет средней дальности наземного базирования на территории Европы и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в комментарии МИД КНР о необходимости заключения аналога договора между США и Россией для Пекина и Москвы.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

В китайском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что КНР привержена оборонительному характеру национальной оборонной политики и придерживается политики неприменения ядерного вооружения первой.

В МИД также напомнили, что Китай никогда не размещал ядерное оружие за пределами территории страны и не предоставлял «ядерный зонтик» другим государствам.

«Китай решительно выступает против размещения США ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе в какой бы то ни было форме», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что власти Китая готовы как можно скорее подписать протокол Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии.

Он подчеркнул, что Пекин никогда не будет стремиться к гегемонии и будет поддерживать долгосрочные дружественные отношения с соседними странами для обеспечения мира в регионе.

Читайте также: В США обвинили Китай в наращивании потенциала для первого удара