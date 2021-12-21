Уфа, , 08:16 — REGNUM Два школьных автобуса с детьми попали в снежный плен в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Метель на дороге Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Сообщается, что утром 21 декабря спасатели получили информацию о том, что в Кармаскалинском районе в деревне Старобабичево школьный автобус, в котором находились дети, застрял на дороге.

«Информация оперативно была передано в экстренные службы. К счастью, все закончилось благополучно с помощью трактора Старобабичевский сельсовета автобус вытянули на дорогу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 21 декабря спасатели получили информацию о том, что в Миякинском районе в деревне Чураево школьный автобус с детьми застрял на автодороге.

«С помощью трактора Менеузтамакского сельсовета машину вытянули на дорогу», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидаются снегопады и метели.