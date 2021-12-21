Уфа, 21 декабря 2021, 08:16 — REGNUM Два школьных автобуса с детьми попали в снежный плен в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что утром 21 декабря спасатели получили информацию о том, что в Кармаскалинском районе в деревне Старобабичево школьный автобус, в котором находились дети, застрял на дороге.
«Информация оперативно была передано в экстренные службы. К счастью, все закончилось благополучно с помощью трактора Старобабичевский сельсовета автобус вытянули на дорогу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 21 декабря спасатели получили информацию о том, что в Миякинском районе в деревне Чураево школьный автобус с детьми застрял на автодороге.
«С помощью трактора Менеузтамакского сельсовета машину вытянули на дорогу», — сообщает пресс-служба.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидаются снегопады и метели.